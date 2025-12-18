America’s Cup 2027 Valditara | Napoli per due anni diventerà capitale dello sport

Napoli si prepara a vivere un biennio straordinario, diventando la capitale mondiale dello sport. Dopo aver ospitato un importante dibattito sull’intelligenza artificiale e l’istruzione, la città si appresta a consolidare il suo ruolo di protagonista a livello internazionale, in occasione di eventi di grande rilievo come l’America’s Cup 2027. Un nuovo capitolo di crescita e prestigio per Napoli, che si conferma come polo di innovazione e passione sportiva.

America’s Cup nelle scuole, Coppa al Marie Curie di Ponticelli a Napoli - La marcia di avvicinamento all'America's Cup 2027 continua tra le periferie e soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni. italpress.com

Mim, attività formative per gli studenti con “America’s Cup - Napoli 2027” - Su proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato approvato un emendamento al Decreto legge Sport finalizzato alla realizzazione di Percorsi per le Competenze ... ilsole24ore.com

Valditara, Napoli per 2 anni capitale America's Cup per giovani studenti. Sport con teatro e musica contro la dispersione scolastica #ANSA x.com

Le parole delle istituzioni in occasione dell'evento «America's Cup tra i giovani di Napoli: dal mare un futuro di sport, formazione e inclusione» - facebook.com facebook

