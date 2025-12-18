America’s Cup 2027 Valditara | Napoli per due anni diventerà capitale dello sport
Napoli si prepara a vivere un biennio straordinario, diventando la capitale mondiale dello sport. Dopo aver ospitato un importante dibattito sull’intelligenza artificiale e l’istruzione, la città si appresta a consolidare il suo ruolo di protagonista a livello internazionale, in occasione di eventi di grande rilievo come l’America’s Cup 2027. Un nuovo capitolo di crescita e prestigio per Napoli, che si conferma come polo di innovazione e passione sportiva.
“Dopo aver trasformato Napoli per cinque giorni nella capitale mondiale del dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale e scuola, ora Napoli per due anni diventerà la capitale mondiale dello sport. Questo coinvolgimento della città in un evento straordinario di portata e di fama mondiale come l’ America’s Cup significa far sì che tutta la città, a iniziare dalle scuole, dai giovani e dagli studenti, si senta parte di un grande progetto. Questo è l’aspetto certamente più importante”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, all’istituto Marie Curie di Napoli per un evento di presentazione dell’ Americas’s Cup 2027 che si terrà nel capoluogo partenopeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Il ministro Giuseppe Valditara: "Napoli per due anni capitale dello sport con l'America's Cup"
Leggi anche: “Andare oltre i nostri limiti”, Valditara presenta l’America’s Cup a scuola. Napoli capitale mondiale dello sport. 600 milioni per le STEM e 20mila studenti recuperati in Campania grazie ad Agenda Sud
America's Cup, Valditara: "Napoli per due anni diventerà capitale dello sport" - "Dopo aver trasformato Napoli per 5 giorni nella capitale mondiale del dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale e scuola, ... stream24.ilsole24ore.com
America’s Cup nelle scuole, Coppa al Marie Curie di Ponticelli a Napoli - La marcia di avvicinamento all'America's Cup 2027 continua tra le periferie e soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni. italpress.com
Mim, attività formative per gli studenti con “America’s Cup - Napoli 2027” - Su proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato approvato un emendamento al Decreto legge Sport finalizzato alla realizzazione di Percorsi per le Competenze ... ilsole24ore.com
Valditara, Napoli per 2 anni capitale America's Cup per giovani studenti. Sport con teatro e musica contro la dispersione scolastica #ANSA x.com
Le parole delle istituzioni in occasione dell'evento «America's Cup tra i giovani di Napoli: dal mare un futuro di sport, formazione e inclusione» - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.