Ambulante abusivo fugge all' arrivo degli agenti in via Garibaldi a Torino ma lascia la merce a terra

Un ambulante abusivo tenta la fuga al passaggio degli agenti in via Garibaldi a Torino, abbandonando merce contraffatta a terra. Durante il controllo domenicale, il reparto operativo speciale sequestra 55 capi tra giubbotti, cinture, scarpe e borse, contrastando il mercato di prodotti falsificati e rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del made in Italy.

Giubbotti, ma anche cinture, scarpe, borse. Ammonta a 55 il numero di capi contraffatti sequestrati dagli agenti del reparto operativo speciale durante un controllo avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre. Verso le 15, in prossimità di via Garibaldi, quando il centro cittadino era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

