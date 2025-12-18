Ambiente dalle foreste ai ghiacciai | studio sui servizi ecosistemici dell' Alta Valtellina

L’Alta Valtellina si rivela un patrimonio di biodiversità e risorse naturali uniche, grazie a iniziative di tutela e conservazione. Dalle foreste ai ghiacciai, il Gruppo Sanpellegrino si impegna a preservare gli ecosistemi montani attraverso progetti di bonifica, rimboschimento e monitoraggio. I primi risultati dello studio sui servizi ecosistemici evidenziano l’importanza di proteggere questo ambiente straordinario per il futuro del territorio e delle sue risorse.

Opere di bonifica e rimboschimento, casette-nido per gli uccelli, un catasto dei ghiacciai Alpini. Il Gruppo Sanpellegrino rinnova il proprio impegno per la tutela dell'acqua, degli habitat montani e della biodiversità in Alta Valtellina illustrando i primi risultati dello studio dei servizi.

I ghiacciai affronteranno un “picco di estinzione” alla metà del secolo - Uno studio spiega che, nella fase di “picco”, perderemo tra 2 e 4mila ghiacciai all’anno. lifegate.it

AMBIENTE & CLIMA/ Il contributo di FLA in un anno cruciale per Alpi e ghiacciai - In un anno molto complesso sul fronte del riscaldamento globale, segnato da temperature record e dalla previsione che il 2024 potrebbe essere l’anno più caldo di sempre (secondo le rilevazioni di WMO ... ilsussidiario.net

Negli ultimi anni, le foreste urbane sono diventate uno dei temi chiave nel ripensare il rapporto tra città, ambiente e qualità della vita. Non più solo interventi compensativi, ma vere e proprie infrastrutture verdi capaci di incidere su clima, salute, biodiversità e co - facebook.com facebook

