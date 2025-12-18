Ambiente dalle foreste ai ghiacciai | studio sui servizi ecosistemici dell' Alta Valtellina

L’Alta Valtellina si rivela un patrimonio di biodiversità e risorse naturali uniche, grazie a iniziative di tutela e conservazione. Dalle foreste ai ghiacciai, il Gruppo Sanpellegrino si impegna a preservare gli ecosistemi montani attraverso progetti di bonifica, rimboschimento e monitoraggio. I primi risultati dello studio sui servizi ecosistemici evidenziano l’importanza di proteggere questo ambiente straordinario per il futuro del territorio e delle sue risorse.

Opere di bonifica e rimboschimento, casette-nido per gli uccelli, un catasto dei ghiacciai Alpini. Il Gruppo Sanpellegrino rinnova il proprio impegno per la tutela dell’acqua, degli habitat montani e della biodiversità in Alta Valtellina illustrando i primi risultati dello studio dei servizi. 🔗 Leggi su Today.it

