Amadeus torna in Rai trascinato da Fiorello la decisione clamorosa | cosa vogliono che facciano insieme

Amadeus ritorna in Rai, accompagnato dall'irresistibile carisma di Fiorello, in una mossa che sorprende e appassiona il pubblico. La loro collaborazione promette di essere un mix esplosivo, capace di riaccendere le luci sullo spettacolo italiano. Un ritorno che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo, fatto di sorprese e grandi emozioni, destinato a lasciare il segno nel cuore degli appassionati.

Potrebbe essere uno di quei giri lunghi che fanno certi amori, destinati a non chiudersi mai davvero e, anzi, a tornare al punto di partenza. L’ipotesi di un ritorno di Amadeus in Rai, dopo l’esperienza poco fortunata sul Nove, circola ormai da tempo e trova un perno ben preciso: Fiorello. Sarebbe lui, nel ruolo di “traghettatore”, scrive la Repubblica, a muoversi dietro le quinte di un lento ma significativo bradisismo capace di ridisegnare, almeno in parte, gli equilibri della televisione generalista. Lo show condiviso con Fiorello. L’ipotesi più accreditata parla di uno show condiviso con lo showman siciliano, una sorta di biglietto da visita per una rentrée in grande stile. 🔗 Leggi su Open.online

