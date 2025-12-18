Amadeus torna in Rai? la risposta di Viale Mazzini gela tutti

Il possibile ritorno di Amadeus in Rai ha fatto parlare molto, ma la risposta di Viale Mazzini è stata chiara e decisa: al momento, non ci sono piani per un suo rientro. La nota ufficiale dell’azienda ha definitivamente spento le speranze di un possibile ritorno del conduttore, chiarendo la posizione dell’emittente e mettendo fine alle voci circolate negli ultimi giorni.

© Cinemaserietv.it - Amadeus torna in Rai? la risposta di Viale Mazzini gela tutti Il possibile ritorno di Amadeus in Rai è stato smentito nettamente (per ora). A sgombrare il campo dalle voci circolate negli ultimi giorni è stata la stessa azienda di Viale Mazzini, che con una nota ufficiale ha smentito categoricamente le indiscrezioni su un rientro del conduttore dopo l'esperienza con Warner Bros. Discovery. La posizione della Rai è stata espressa in modo netto e inequivocabile: "Pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore, la Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell'azienda". Una presa di distanza che arriva dopo giorni di speculazioni alimentate da rumors sempre più insistenti su un possibile grande ritorno nella tv pubblica, quella stessa rete dove Amadeus aveva costruito i suoi maggiori successi.

La Rai smentisce: “Il ritorno di Amadeus non è nei nostri piani” - Arriva la smentita Mentre continuano a correre veloci le voci sul futuro di Amadeus, dalle parti di Viale Mazzini prendono posizione ... msn.com

La Pennicanza, ‘bomba’ di Fiorello su Amadeus: “È vero, torna in Rai”. Ma scoppia la polemica con i giornali - Nella puntata di oggi, 18 dicembre, lo showman Rai si è collegato con Jannik Sinner direttamente da Dubai. libero.it

Amadeus torna in Rai e a Sanremo: l'indiscrezione di "Dagospia". - facebook.com facebook

Amadeus torna in Rai Fiorello e Coletta spingono (ma l'azienda è divisa in due) x.com

