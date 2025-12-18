Amadeus pronto a tornare in Rai? Cosa sappiamo e perché c’entra Fiorello

Si torna a parlare di un possibile ritorno di Amadeus in Rai, alimentando rumors e aspettative. La sua collaborazione con Fiorello e i progetti futuri sono al centro delle speculazioni, mantenendo vivo l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. Un ritorno che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del conduttore, suscitando curiosità e attese tra gli appassionati di musica e televisione.

Lo avevamo scritto in un divertissement che guardava a Sanremo ma con un punto fermo, il 'profumo' del ritorno di Amadeus in Rai. E ora Dagospia sembrerebbe confermare: "Il burattinaio, che nell'ombra ha tirato i fili del ritorno in Rai del pennellone con il naso ad apriscatole, si chiama Fiorello. Lo showman siciliano, spesso 'ingessato' dalla paura di cadere nel mignolo d'ascolto, ha brigato per il suo amico "Ama" (che dovrebbe avere anche un programma in 'access prime time' e prime serate). Con Amadeus a fargli da spalla, nel ruolo del tontolone medio-italiano, Fiorello probabilmente ritroverà la voglia e l'ispirazione di scodellare, di nuovo, il suo talento comico e satirico davanti alle telecamere della prima serata di Rai1?.

