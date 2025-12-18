Amadeus la Rai dice no al ritorno | chiusa ogni ipotesi di rientro

La Rai mette fine alle voci di un possibile ritorno di Amadeus, chiudendo definitivamente ogni porta. Dopo settimane di indiscrezioni, l’azienda di Stato ha deciso di smentire ufficialmente ogni ipotesi, confermando la decisione di non considerare più il conduttore per future collaborazioni. Una scelta netta che chiarisce la posizione di Viale Mazzini, lasciando il futuro di Amadeus fuori dal palinsesto della Rai.

La Rai chiude ufficialmente la porta ad Amadeus. Dopo giorni di indiscrezioni su un possibile ritorno a Viale Mazzini, l’azienda di Stato ha deciso di intervenire pubblicamente, smentendo in modo netto qualsiasi ipotesi di rientro del conduttore. Le voci erano nate dopo un’indiscrezione di Dagospia, che parlava di contatti avviati per riportare Amadeus in Rai dopo l’esperienza a Warner Bros. Discovery. Un’ipotesi che, alla prova dei fatti, si è rivelata infondata. La nota ufficiale della Rai spegne i rumors. A chiarire definitivamente la situazione è stata una comunicazione formale della Rai. Un passo non scontato, che segnala la volontà dell’azienda di mettere un punto fermo alle speculazioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

