Amadeus la Rai chiude la porta | ‘Il ritorno non rientra nei piani’ rumor gelati Fiorello ironizza

Amadeus sembra aver chiuso la porta al ritorno in Rai, secondo le ultime indiscrezioni, lasciando spazio a dubbi e commenti ironici. La Rai frena sui rumors di un possibile rientro, mentre si fanno insistenti voci di un nuovo accordo con Fiorello. Un’epoca di cambiamenti e sorprese nel mondo dello spettacolo italiano, tra conferme, smentite e strategie ancora da definire.

Viale Mazzini frena sul rientro di Ama dopo il flop sul Nove e le voci di un nuovo asse con Fiorello. Il ritorno di Amadeus in Rai, dato per imminente da giorni di indiscrezioni e retroscena, si ferma contro un muro ufficiale. Viale Mazzini spegne le voci con una nota secca, che suona come una doccia fredda: «Il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell'azienda». Una frase che pesa come un macigno, soprattutto dopo il divorzio consumato appena un anno fa e il passaggio del conduttore al gruppo Warner Bros. Discovery. La Rai ribadisce la "stima professionale" per Amadeus, ma nei fatti chiude — almeno per ora — qualsiasi ipotesi di rientro.

Amadeus, la Rai chiude la porta: nessun ritorno nei piani di Viale Mazzini - La Rai chiude definitivamente al ritorno di Amadeus: nessuna trattativa in corso e futuro legato a Warner Bros. quilink.it

Il rapporto tra Amadeus e la Rai si è interrotto nell'aprile del 2024, per decisione dello stesso conduttore, dopo 25 anni di collaborazione culminati con il grande successo dei Festival di Sanremo.

LA RAI CHIUDE LE PORTE AD AMADEUS: NOTA UFFICIALE E COMMENTO DI FIORELLO #Amadeus #Fiorello #Rai #Rai1 x.com

«Ribadiamo la stima professionale nei confronti del conduttore…» Questa la posizione ufficiale della Rai, che ha scelto di intervenire pubblicamente dopo le voci insistenti su un possibile ritorno di Amadeus.

