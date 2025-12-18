Amadeus il rientro non è nei piani aziendali | la Rai chiude al conduttore

Amadeus sembra aver chiuso definitivamente con il suo ruolo in Rai, con fonti ufficiali che confermano l'assenza di piani aziendali per il suo ritorno. Le speculazioni e i rumors si sono moltiplicati nel tempo, alimentati da battute e dichiarazioni di colleghi e amici. Un’ipotesi di ritorno che, al momento, appare sempre più improbabile, lasciando il conduttore in una fase di incertezza professionale.

© Dilei.it - Amadeus, il rientro "non è nei piani aziendali": la Rai chiude al conduttore Le voci si rincorrevano da giorni, alimentate da rumors, battute in radio del collega e amico Fiorello e scenari suggestivi sul possibile ritorno "a casa". Ma ora la Rai mette un punto fermo: Amadeus non tornerà. Almeno per il momento il suo rientro non è nei piani. Una comunicazione breve, asciutta, ufficiale, quella che arriva da Viale Mazzini, che scrive la parola "fine" alle ipotesi sul futuro del conduttore più discusso degli ultimi anni. Amadeus non torna in Rai: la nota dell'azienda. A chi sperava in un clamoroso ritorno di Amadeus in Rai, l'azienda risponde con poche righe che lasciano poco spazio all'interpretazione.

AMADEUS AD UN PASSO DAL RIENTRO IN RAI: IL LIETO FINE CHE TUTTI ATTENDONO #Amadeus #Rai x.com

L’instabilità professionale sul Nove spinge l’ex ‘pupillo di Viale Mazzini’ a considerare un rientro, seppur parziale. ” Non si placano le voci su Amadeus e un suo possibile ritorno in Rai, specialmente in vista di un omaggio speciale a Pippo Baudo. Dopo aver la - facebook.com facebook

