Alzheimer perché il rischio aumenta nel Nord Europa

Il rischio di sviluppare Alzheimer sembra essere più elevato nel Nord Europa, dove molte persone sperimentano problemi di memoria e concentrazione. Questi segnali, spesso attribuiti all’età, possono invece nascondere una condizione più complessa. Riconoscere i segnali precocemente è fondamentale per intervenire tempestivamente e migliorare la qualità di vita.

Che cos'è l'Mci e perché non va sottovalutato. L'Mci si manifesta con difficoltà di memoria, attenzione e ragionamento più marcate rispetto a quelle attese per l'età, ma senza compromettere in modo significativo l'autonomia quotidiana.

