Altro che investimenti etici | ecco come alcuni fondi sostenibili europei finanziavano l’industria delle armi

Molti investitori credono di mettere i loro risparmi al servizio di cause nobili e sostenibili. Tuttavia, alcune realtà nascondono sorprendenti contraddizioni, con fondi definibili etici che, sorprendentemente, hanno finanziato industrie controverse, come quella delle armi. Un’analisi che mette in discussione le apparenze e invita a riflettere sulla reale trasparenza e integrità degli investimenti sostenibili europei.

Immaginate di investire i vostri risparmi in un fondo etico, convinti di contribuire a un futuro più verde, alla transizione energetica e al rispetto dei diritti umani. Scegliete quel prodotto finanziario proprio perché i gestori vi garantiscono che esclude settori controversi in contrasto con i vostri valori pacifisti. Salvo scoprire che parte del vostro denaro finisce a finanziare produttori di droni da combattimento, missili a lungo raggio o componenti per bombe usate attivamente in zone di guerra, come Gaza. Una clamorosa inchiesta internazionale, coordinata da VoxEUROPE e pubblicata da El País in Spagna, IRPI Media in Italia e Mediapart in Francia, documenta per la prima volta in modo sistematico come la Commissione europea abbia reso compatibile il settore della difesa e la finanza sostenibile.

