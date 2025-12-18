Altri soldi pronti per il restyling della caserma

Altri 589mila euro sono stati ufficialmente impegnati per il restyling della caserma dei Carabinieri, destinati all’operazione di risanamento e rinnovamento degli alloggi di comandante e personale. L’intervento, annunciato con delibera, mira a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, dato che attualmente gli spazi non garantiscono il comfort necessario. Un’azione concreta per valorizzare e riqualificare una struttura strategica per la sicurezza locale.

Restyling della caserma: si può fare. Intervento da un milione e mezzo - economica pronto e già approvato in Giunta nel corso dell’estate, per la caserma dei carabinieri in via Trieste si avvicina ... ilgiorno.it

Tre milioni per restyling caserma dei carabinieri di Caivano - Nuova vita per la caserma della Compagnia di Caivano dell'Arma dei Carabinieri: la Corte dei Conti ha dato il via libera all'affidamento di tre milioni di euro al ministero dell'Interno, decretato del ... ansa.it

RAPINANO DUE STUDENTI, IDENTIFICATI I RESPONSABILI, SI TRATTA DI 4 GIOVANISSIMI 09092021

Tutto pronti al Soldi per la 16ª giornata di Primavera 1, Cremonese-Fiorentina. I grigiorossi, che vengono da tre risultati utili, affrontano la capolista. Forza ragazzi! Ecco la formazione ufficiale CREMONESE U20 (3-5-2): Cassin; Bassi, Prendi, Zilio; Licku - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.