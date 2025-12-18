Altri soldi pronti per il restyling della caserma
Altri 589mila euro sono stati ufficialmente impegnati per il restyling della caserma dei Carabinieri, destinati all’operazione di risanamento e rinnovamento degli alloggi di comandante e personale. L’intervento, annunciato con delibera, mira a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, dato che attualmente gli spazi non garantiscono il comfort necessario. Un’azione concreta per valorizzare e riqualificare una struttura strategica per la sicurezza locale.
Mano all’"avanzo libero" di cassa, impegno di spesa assunto l’altro giorno ufficialmente e con delibera: 589mila euro per l’avvio dell’operazione "risanamento e restyling" della caserma dei carabinieri, e si parte con gli alloggi di comandante e personale, "non garantiscono alcun confort, bisogna procedere subito". Per il completamento dell’opera (che vale complessivamente un milione e 385mila euro), e la riqualificazione energetica dell’intero complesso, sguardo ai bandi e dita incrociate: si attende l’esito del bando regionale Seed-PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici), cui il comune ha partecipato con il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Asset russi, Orban: “Ungheria non toccherà i soldi di altri, non siamo ladri”
Leggi anche: «Ma vi ha dato altri soldi?»: le parole della madre di Andrea Sempio intercettate e mai trascritte dall'ex pm Mario Venditti (ora indagato per corruzione)
Altri soldi pronti per il restyling della caserma.
Altri soldi pronti per il restyling della caserma - Mano all’"avanzo libero" di cassa, impegno di spesa assunto l’altro giorno ufficialmente e con delibera: 589mila euro per l’avvio ... msn.com
Restyling della caserma: si può fare. Intervento da un milione e mezzo - economica pronto e già approvato in Giunta nel corso dell’estate, per la caserma dei carabinieri in via Trieste si avvicina ... ilgiorno.it
Tre milioni per restyling caserma dei carabinieri di Caivano - Nuova vita per la caserma della Compagnia di Caivano dell'Arma dei Carabinieri: la Corte dei Conti ha dato il via libera all'affidamento di tre milioni di euro al ministero dell'Interno, decretato del ... ansa.it
RAPINANO DUE STUDENTI, IDENTIFICATI I RESPONSABILI, SI TRATTA DI 4 GIOVANISSIMI 09092021
Tutto pronti al Soldi per la 16ª giornata di Primavera 1, Cremonese-Fiorentina. I grigiorossi, che vengono da tre risultati utili, affrontano la capolista. Forza ragazzi! Ecco la formazione ufficiale CREMONESE U20 (3-5-2): Cassin; Bassi, Prendi, Zilio; Licku - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.