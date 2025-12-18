Altri Percorsi dj-set e ruota panoramica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri cosa fare stasera a Bergamo e provincia: tra il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village con la ruota panoramica in Piazza Matteotti, e gli eventi al ChorusLife, c’è un programma ricco di divertimento e magia. Dalle letture agli spettacoli teatrali, un’ampia offerta per vivere appieno questa serata natalizia.

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e il dj-set a ChorusLife, lo spettacolo “La cantautrice fantasma” al Teatro Sociale per la Stagione di Altri Percorsi, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 18 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

