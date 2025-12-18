Altri due voli dirottati dall' aeroporto d' Abruzzo a causa della nebbia

Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, l'aeroporto d'Abruzzo ha registrato ulteriori disagi a causa della persistente nebbia. Due voli sono stati dirottati per motivi di sicurezza, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche che continuano a influenzare le operazioni aeroportuali, causando ritardi e disagi ai passeggeri.

Anche nella mattinata di giovedì 18 dicembre disagi nell'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbia.Due voli infatti sono stati dirottati per la scarsa visibilità che non ha consentito l'atterraggio.Il volo operato dalla compagnia Wizzair proveniente da Bucarest è stato dirottato su Roma Fiumicino.

Maltempo a Genova. Quattro voli dirottati Nella giornata di ieri ci sono stati alcuni dirottamenti per voli diretti a Genova, ma poi atterrati in altri scali. I voli dirottati W45083 Tirana att. Milano Malpensa. Un tentato avvicinamento a Genova prima di dirottare. VY60 - facebook.com facebook

