Alto Impatto a Sora task force interforze setaccia la città Oltre 250 persone identificate
Un'inedita task force interforze ha preso il via a Sora, intensificando i controlli per garantire maggiore sicurezza. Oltre 250 persone sono state identificate in un’operazione coordinata dal Questore, frutto di decisioni prese durante il Comitato Provinciale. Un intervento deciso volto a rafforzare la sicurezza e il rispetto delle norme, con un’azione incisiva e mirata sul territorio.
Giro di vite sulla sicurezza nella città di Sora. Nella giornata di ieri, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è scattato un massiccio dispositivo di controllo "interforze", coordinato dal Questore della Provincia di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
