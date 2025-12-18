Alto Impatto a Sora task force interforze setaccia la città Oltre 250 persone identificate

Un'inedita task force interforze ha preso il via a Sora, intensificando i controlli per garantire maggiore sicurezza. Oltre 250 persone sono state identificate in un’operazione coordinata dal Questore, frutto di decisioni prese durante il Comitato Provinciale. Un intervento deciso volto a rafforzare la sicurezza e il rispetto delle norme, con un’azione incisiva e mirata sul territorio.

