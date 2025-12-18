Altarino rimosso a Napoli era dedicato al 15enne ucciso un anno fa

A Napoli, un altarino dedicato a Emanuele Tufano, il quindicenne ucciso durante uno scontro tra bande rivali, è stato rimosso dai carabinieri. L’installazione, sulla parete esterna della chiesa di San Vincenzo nel rione Sanità, rappresenta un ricordo struggente di una tragedia che ha sconvolto la città e acceso il dibattito sulla sicurezza e la violenza tra i giovani.

L'altarino rimosso oggi dai carabinieri, eretto sulla parete esterna della chiesa di San Vincenzo del rione Sanità, era dedicato a Emanuele Tufano, il 15enne assassinato a Napoli il 24 ottobre 2024 durante uno scontro tra bande criminali rivali composte da giovani e giovanissimi. Oltre ai fiori ed una cassetta per le "lettere a Babbo Natale" c'erano anche degli addobbi natalizi ed un pannello in polistirolo con il nome del ragazzo, raffigurato in una foto gigante accanto a una effigie raffigurante Diego Armando Maradona. Il giovane era nipote di un elemento di spicco del clan Sequino, Silvestro Pellecchia, che volle vendicare la morte di Tufano anche per riaffermarne la credibilità della cosca nel quartiere Sanità.

