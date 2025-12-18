Alopecia Areata Day consulenze specialistiche gratuite anche a Pisa

Domani 19 dicembre, dalle 15 alle 18, torna l'Alopecia Areata Day, un evento nazionale dedicato ai pazienti affetti da questa condizione. In 37 ospedali italiani, tra cui Pisa, consulenze specialistiche gratuite offriranno supporto e informazioni, sotto il patrocinio della SIDeMaST e dell'Aipaf. Una giornata importante per sensibilizzare, condividere esperienze e affrontare le sfide legate all’Alopecia Areata.

In 37 ospedali italiani, sotto il patrocinio della SIDeMaST, Società italiana di dermatologia e malattie a trasmissione sessuale e della Aipaf, Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends Odv, è in arrivo domani, venerdì 19 dicembre dalle 15 alle 18, la settima edizione di 'Alopecia Areata Day ', una giornata a livello nazionale dedicata ai pazienti affetti da Alopecia Areata per affrontare le difficoltà e colmare qualsiasi dubbio su questa difficile patologia. Nella Regione Toscana, i volontari saranno presenti anche a Pisa, Lucca, Siena, Firenze e in Versilia. A Pisa l'evento si svolgerà allo stabilimento di Santa Chiara - UO Dermatologia in via Roma 67.

