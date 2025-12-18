Alonso raddoppia sulla decisione di Mbappe dopo la nervosa vittoria della Copa del Rey

Xabi Alonso conferma la sua scelta di aver lasciato Mbappe in campo per 93 minuti durante la vittoria del Real Madrid contro Talavera, nella Copa del Rey 2025. La decisione del tecnico spagnolo ha suscitato molte discussioni, ma lui non si pente. Alonso raddoppia così sulla posizione di Mbappe, confermando la volontà di credere nel talento del fuoriclasse francese anche in situazioni di partita complicate.

2025-12-18 01:12:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso afferma di non pentirsi di aver lasciato Kylian Mbappe in campo per 93 minuti nella vittoria contro la squadra di terza divisione Talavera in Copa del Rey. I Blancos sono stati spaventati da una squadra due livelli sotto di loro, e ci è voluta una doppietta di Mbappe per salutare uno sforzo coraggioso mercoledì sera. Il francese ha segnato il primo gol su rigore, prima di contribuire all’autogol che ha portato il Real sul 2-0. Talavera poi ne ha tirato indietro uno a 10 minuti dalla fine, accendendo le speranze di una rimonta, ma quelle speranze sono state nuovamente annullate dall’uomo principale, a pochi minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

