Almaviva lavoratori in presidio permanente sotto l' Ars durante il voto della Finanziaria | L' immobilismo non è più possibile

Lavoratori ex Almaviva Contact sono in presidio permanente sotto l’Ars, manifestando con fermezza di fronte alla seduta dedicata alla votazione della Finanziaria. La loro presenza simbolizza la volontà di cambiare un immobilismo che non può più essere tollerato, richiamando attenzione su questioni di lavoro e diritti. Una mobilitazione che testimonia l'importanza di ascoltare le istanze dei lavoratori e di agire con responsabilità.

Protesta degli ex lavoratori Almaviva Contact: i sindacati chiedono garanzie "per un Natale più sereno" x.com

Dagli ex Almaviva Contact licenziati ai dipendenti della Manelli, centinaia di lavoratori pronti al corteo che partirà alle 9.30 da Porta Felice per raggiungere piazza Indipendenza - facebook.com facebook

