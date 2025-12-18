Almanacco del 18 dicembre | accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 18 dicembre segna un giorno ricco di storia e tradizioni. In questo almanacco troverai eventi significativi accaduti oggi, un proverbio che ci invita a riflettere e il santo del giorno. Con solo 12 giorni al termine dell’anno, è il momento di fare il punto e lasciarsi ispirare dalle vicende di questa data.

Giovedì 18 Dicembre è il 353° giorno del calendario gregoriano, mancano 12 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San GrazianoProverbio di DicembreA San Gaziano lo scaldino in manoAccadde oggi1890 – Londra: inaugurazione della prima metropolitana1894 – Le donne dell'Australia Meridionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

