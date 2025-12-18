Almanacco del 18 dicembre | accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 18 dicembre segna un giorno ricco di storia e tradizioni. In questo almanacco troverai eventi significativi accaduti oggi, un proverbio che ci invita a riflettere e il santo del giorno. Con solo 12 giorni al termine dell’anno, è il momento di fare il punto e lasciarsi ispirare dalle vicende di questa data.

© Arezzonotizie.it - Almanacco del 18 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno Giovedì 18 Dicembre è il 353° giorno del calendario gregoriano, mancano 12 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San GrazianoProverbio di DicembreA San Gaziano lo scaldino in manoAccadde oggi1890 – Londra: inaugurazione della prima metropolitana1894 – Le donne dell'Australia Meridionale diventano le prime in Australia ad ottenere il diritto di voto attivo e passivo, l'ultima miniera di carbone del Regno Unito, la Kellingley Colliery, cessa l'attivi

Almanacco 18 dicembre 2022 domenica accadde oggi Almanacco di oggi 18 dicembre 2022 santo oggi

