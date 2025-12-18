Benvenuti all'Almanacco del 3 dicembre: una giornata ricca di storia, ricorrenze e personaggi illustri. Oggi ricordiamo San Francesco Saverio, patrono dei missionari, e celebriamo compleanni di grandi figure come Conrad, Osbourne e Gualtieri. Tra eventi storici segnaliamo la fine della prima guerra balcanica, il primo trapianto di cuore e il primo SMS. Buona giornata e buona lettura!

© Romadailynews.it - Almanacco del 18-12-2025

almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote gesuita missionario patrono dell'Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto Gualtieri il regista Jean Luc godard il cantante e front Man dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense Deri Anna noi andiamo a fare gli auguri ai nativi oggi Buon compleanno tutto tutto sirena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio il tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di catalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico dall'impianto della Junior carbide causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Almanacco del 30-09-2025

Leggi anche: Almanacco del 01-10-2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

18 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco del 18 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco | Venerdì 12 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 18 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Almanacco | Giovedì 18 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Le donne dell'Australia Meridionale diventano le prime in Australia ad ottenere il diritto di voto attivo e passivo, l'ultima miniera di carbone del Regno Unito, la Kellingley Colliery, cessa l'attivi ... modenatoday.it