All'ospedale Bambino Gesù di Roma Babbo Natale si cala dall’alto | lo spettacolo dei soccorritori del CNSAS
Alla festa natalizia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, Babbo Natale si è calato dall’alto, portando magia e sorrisi ai piccoli pazienti. I soccorritori del CNSAS Imbraghi, con funi e imbraghi, hanno regalato un emozionante spettacolo di solidarietà, dimostrando come il vero spirito natalizio si traduca in gesti di gioia e speranza.
Imbraghi, funi e barba bianca: i tecnici del Soccorso Alpino scendono dal tetto del Bambino Gesù per regalare sorrisi ai bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
