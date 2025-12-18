All'ospedale Bambino Gesù di Roma Babbo Natale si cala dall’alto | lo spettacolo dei soccorritori del CNSAS

Alla festa natalizia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, Babbo Natale si è calato dall’alto, portando magia e sorrisi ai piccoli pazienti. I soccorritori del CNSAS Imbraghi, con funi e imbraghi, hanno regalato un emozionante spettacolo di solidarietà, dimostrando come il vero spirito natalizio si traduca in gesti di gioia e speranza.

Imbraghi, funi e barba bianca: i tecnici del Soccorso Alpino scendono dal tetto del Bambino Gesù per regalare sorrisi ai bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ospedale bambino ges249 romaDoni per i piccoli pazienti del Bambino Gesù: Babbi Natale si calano dal tetto dell'ospedale - Gli uomini e le donne del soccorso alpino, travestiti da Babbo Natale, si calano con le corde tra le finestre dell'ospedale Bambino Gesù per salutare e portare regali ai bambini ricoverati. msn.com

