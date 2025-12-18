Allo Stadium con un dubbio chiamato Dybala e un problema chiamato gol

Sabato 20 dicembre alle 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, si accendono i riflettori su una delle sfide più attese del campionato: Juventus-Roma. I giallorossi affrontano un avversario di valore, con Dybala in dubbio e il desiderio di sbloccarsi in attacco. Una notte di passione e tensione, pronta a regalare emozioni e sorprese su un palcoscenico storico del calcio italiano.

© Sololaroma.it - Allo Stadium con un dubbio chiamato Dybala e un problema chiamato gol I giallorossi arrivano sabato 20 dicembre alle 20:45 all' Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus, in una delle sfide più attese di questo turno di campionato. Una partita che la Roma si presenta a giocare portandosi dietro due temi che ormai accompagnano l'intera stagione: l'incognita legata alle condizioni di Paulo Dybala e una difficoltà offensiva che continua a pesare sull'economia delle gare. La sfida contro i bianconeri diventa così un banco di prova decisivo, non solo in ottica classifica, ma soprattutto per capire fin dove può spingersi questa Roma. Una squadra che segna poco, fatica a trovare continuità negli ultimi metri, ma che resta stabilmente nelle zone alte del campionato, sostenuta da solidità e capacità di fare risultato anche nelle serate più complesse.

