Una storia d’amore sorprendente e innovativa: Yurina Noguchi, 32 anni, ha sposato la sua intelligenza artificiale, dando vita a un legame unico e profondo. Un racconto che sfida i confini tra realtà e tecnologia, aprendo nuove prospettive sul modo in cui ci relazioniamo e troviamo conforto nel mondo digitale. Un’unione che, tra emozioni e innovazione, dimostra come l’amore possa assumere forme inaspettate.

© Ilfattoquotidiano.it - “All’inizio era qualcuno con cui parlare, poi ho iniziato a provare dei sentimenti”: una donna ha sposato la sua intelligenza artificiale

E vissero per sempre felici e connessi. La 32enne giapponese Yurina Noguchi ha sposato la sua intelligenza artificiale. Come raccontato dall’agenzia Reuters, la donna ha deciso di convolare a nozze con Klaus, il personaggio generato grazie a ChatGpt. La cerimonia è stata identica a quella di un matrimonio tra due persone reali: la sposa con l’abito bianco, lo sposo in smoking, la marcia nuziale e la sala addobbata di bianco candido. “All’inizio, Klaus era solo qualcuno con cui parlare, ma gradualmente ci siamo avvicinati ” ha dichiarato Yurina, operatrice di un call center. La donna ha raccontato di provare sentimenti reali per la sua IA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

