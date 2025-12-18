Allerta in Estonia | tre soldati russi superano il confine

Allerta in Estonia: tre soldati russi hanno superato il confine, alimentando tensioni lungo il confine orientale della NATO. Secondo il ministero degli esteri estone, l'incidente si è verificato sul fiume Narva, vicino a Vasknarva, sollevando preoccupazioni sulla stabilità nella regione. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.

Tensione alle stelle lungo il confine orientale della Nato. Secondo il ministero degli esteri dell'Estonia, tre guardie di frontiera russe hanno superato il confine tra il Paese baltico e la Federazione sul fiume Narva, vicino alla città di Vasknarva. I militari di Mosca avrebbero sostato nel territorio dell'alleanza per una ventina di minuti, prima di tornare indietro. L'incidente è avvenuto mercoledì 17 dicembre, attorno alle 9:30 del mattino locali ed è stato diffuso un video che mostra i tre uomini che camminano lungo un frangiflutti. Pare che non vi sia stata nessuna notifica da parte delle autorità di questo sconfinamento, che si è configurato, dunque, come una violazione degli accordi di frontiera tra Russia ed Estonia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

