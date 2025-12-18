Allenamento Juve alla Continassa si rivede Milik! Sprint e lavoro con il resto della squadra per il polacco | come è andata la sua seduta – VIDEO

Alla Continassa, Milik si unisce parzialmente al gruppo durante l’allenamento della Juve, suscitando entusiasmo tra i tifosi. Dopo un periodo di assenza, il polacco ha ripreso a lavorare con sprint e esercizi, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Ecco come è andata la sua seduta, con immagini esclusive e aggiornamenti sul suo ritorno in campo.

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve, alla Continassa si rivede Milik! Sprint e lavoro con il resto della squadra per il polacco: come è andata la sua seduta – VIDEO Allenamento Juve, ottime notizie dalla Continassa con il polacco che rientra parzialmente in gruppo. Come è andata la sua seduta. Arrivano finalmente segnali di concreta speranza e ottimismo dai campi della Continassa. Nel corso della seduta odierna, volta a preparare nei minimi dettagli la delicata sfida di campionato contro la Roma, si è rivisto sul terreno di gioco Arkadiusz Milik. L’ attaccante polacco, classe 1994, ha mosso passi importanti verso il recupero, regalando un sorriso a Luciano Spalletti e a tutto lo staff tecnico bianconero in un momento cruciale della stagione. Le immagini che arrivano dal centro sportivo non lasciano spazio a dubbi: il giocatore ha partecipato attivamente a una parte del lavoro insieme ai compagni, effettuando anche degli scatti intensi e cambi di direzione che testimoniano un netto miglioramento della condizione fisica generale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Gatti rompe il silenzio sui social, alla Continassa si rivede in campo Milik Leggi anche: Allenamento Juve, tutti i retroscena della seduta odierna: dai capelli di Openda al torello e gli sprint. Il VIDEO della rifinitura Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus, Milik è tornato ad allenarsi in gruppo. Allenamento Juve pre Pafos: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del sesto match di Champions League 2025/26 – FOTO e VIDEO - Allenamento Juve pre Pafos: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del sesto match di Champions League 2025/26 – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. juventusnews24.com

