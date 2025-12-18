Miro Tabanelli, lo sciatore freestyle, unisce allenamento e dieta con training di sollevamento pesi e ginnastica artistica. La sua disciplina estrema si riflette nelle esibizioni e nei video online, dove ogni mossa trasmette energia, forza e dedizione. Prepararsi a seguire il suo percorso significa scoprire un mondo di impegno e passione che va oltre i limiti convenzionali, lasciando senza fiato chi osserva.

© Gqitalia.it - Allenamento e dieta di Miro Tabanelli, lo sciatore freestyle che si esercita (anche) con il sollevamento pesi e la ginnastica artistica

Basta guardare uno dei tanti video di Miro Tabanelli su Youtube per sentirsi le ossa scricchiolare, provare un forte senso di vertigine e avvertire dolori sparsi dalle caviglie al collo. Perché quello che Miro Tabanelli fa sugli sci è qualcosa che sembra sfidare le leggi della fisica, evoluzioni impossibili a velocità folle, una danza nell'aria leggera e spettacolare. Del resto parliamo di un atleta di punta nel panorama dello sci freestyle, che nel dicembre 2023 è diventato il primo atleta italiano a salire sul podio di una gara di Coppa del Mondo, mentre lo scorso gennaio è diventato il primo azzurro a vincere un evento dei Winter X Games, imponendosi nel big air come la sorella Flora (nella stessa stagione ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo nel big air di Tignes). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Leggi anche: Sci freestyle, i convocati dell’Italia per Stubai: Miro Tabanelli leader azzurro al debutto stagionale

Leggi anche: Sci freestyle, cancellate la gare di slopestyle a Stubai. Miro Tabanelli rinvia il debutto, Gremaud vince tra le donne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Allenamento e dieta di Miro Tabanelli, lo sciatore freestyle che si esercita (anche) con il sollevamento pesi e la ginnastica artistica.

I due mondi dei Tabanelli. Flora e Miro già nel mito - Sono gli eroi dei due mondi del nostro Appennino, anche se i due mondi in questione sono due comuni confinanti che bonariamente se li contendono. ilrestodelcarlino.it

Lo sci azzurro in ansia per Flora Tabanelli: infortunio in allenamento per la stella del freestyle - Lo sci azzurro è in ansia per Flora Tabanelli, stella del freestyle che si è infortunata durante il raduno austriaco di Stubai in cui era impegnata insieme al resto della squadra di slopestyle ... corrieredellosport.it

Non è solo questione di dieta o allenamento… il tuo corpo segue i tuoi ormoni. In questa diretta scopriamo insieme come allenarti nel modo giusto per ritrovare energia, sgonfiarti e sbloccare i risultati che meriti. Preparati a capire cosa nessuno ti ha mai spieg - facebook.com facebook

#Linfoma: allenamento e dieta personalizzati per sopportare meglio la chemioterapia x.com