Il Milan si prepara a una sfida cruciale contro il Napoli, ritrovando Fofana, tornato disponibile dopo l'infortunio. Allegri sorride, consapevole del valore aggiunto che il centrocampista francese può portare alla squadra. Un'occasione importante per i rossoneri di dimostrare il loro carattere e rafforzare le ambizioni stagionali in un match che promette emozioni e spettacolo.

© Pianetamilan.it - Allegri sorride: contro il Napoli il Milan ritrova Fofana. Un ‘lusso’ importante

Napoli-Milan, Fofana torna a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l'infortunio subito contro la Lazio. Rientro fondamentale per i rossoneri. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Supercoppa Napoli-Milan, Allegri: “Fofana ok, Leao vedremo...”

Leggi anche: Atalanta-Milan, Allegri ritrova Loftus-Cheek: rientro importante in vista della sfida di Bergamo. Ricci si gioca il futuro azzurro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Allegri: Sassuolo tabù, dobbiamo invertire la rotta. Leao non ci sarà, torna contro il Napoli; Milan in casa e Napoli a Udine difendono il primato, ma occhio all'Inter. Bologna-Juve in corsa Champions; Allegri difende Nkunku, poi spiega perché Inter e Napoli sono le favorite per lo Scudetto; Torino-Milan, la fortezza granata e il fantasma del Grande Torino: si punta al poker storico (ma occhio ad Allegri).

Verso il Napoli, Allegri: "Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente" - Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli: Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione ... milannews.it