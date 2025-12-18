Allegri sorride | contro il Napoli il Milan ritrova Fofana Un ‘lusso’ importante
Il Milan si prepara a una sfida cruciale contro il Napoli, ritrovando Fofana, tornato disponibile dopo l'infortunio. Allegri sorride, consapevole del valore aggiunto che il centrocampista francese può portare alla squadra. Un'occasione importante per i rossoneri di dimostrare il loro carattere e rafforzare le ambizioni stagionali in un match che promette emozioni e spettacolo.
Napoli-Milan, Fofana torna a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l'infortunio subito contro la Lazio. Rientro fondamentale per i rossoneri. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
