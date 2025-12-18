Allegri prima di Napoli Milan | La finale è un obiettivo La partita col Como a Perth? Spero solo che…

Prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha condiviso le sue parole, sottolineando l’importanza della finale come obiettivo e lasciando intendere i suoi pensieri sulla sfida imminente e sulla partita con il Como a Perth. Un momento di attesa e riflessione per il tecnico rossonero, che si prepara a guidare la squadra verso un appuntamento fondamentale.

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Intervistato a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha delineato le priorità rossonere. Il tecnico toscano ha chiarito che il vero mercato sarà il recupero degli indisponibili, pur manifestando incertezza sui tempi di rientro del bomber Santiago Gimenez. L'obiettivo immediato resta la finale, mentre sulla suggestione di un match a Perth contro il Como, ha auspicato che possa rappresentare un modello per l'espansione internazionale del calcio italiano.

