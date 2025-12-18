Allegri prima del Napoli | Bartesaghi aveva un problema Su Milan-Como a Perth dico…
Prima di Napoli-Milan, Allegri svela dettagli sul problema di Bartesaghi e condivide anticipazioni su Milan-Como a Perth. L’allenatore rossonero si è raccontato ai microfoni di 'SportMediaset', offrendo uno sguardo esclusivo sulle sfide imminenti e sui retroscena della squadra in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. La sua parole anticipano un match ricco di aspettative e tensioni, in programma questa sera all’Al-Awwal Park di Riyadh.
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Como a Perth, parla De Siervo: “Non è per soldi ma per il futuro della Serie A. Quello di Allegri e Rabiot e un piccolo problema”
Leggi anche: Milan-Como a Perth, Simonelli: “Scelta presa in assemblea. Ai tifosi delle due squadre dico che …”
Bartesaghi non basta: il commento del classe 2005 e di Allegri dopo il 2-2 Streaming | IT; Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Bartesaghi strepitoso, ma la sua doppietta non basta al Milan: 2-2 col Sassuolo al Meazza, frenata in vetta; Le pagelle di Milan-Sassuolo 2-2: Laurienté fa un favore al Napoli (7,5). Allegri ora teme per la vetta.
Napoli-Milan, Allegri nel pre-partita: “Vi svelo il motivo per cui Modric e Bartesaghi non giocano” - partita della semifinale di Supercoppa Italiana col Napoli. spaziomilan.it
Napoli-Milan | UFFICIALI: Modric e Bartesaghi out. Allegri spiega perché | OneFootball - Awwal Park di Riyad va in scena alle ore 20:00 la prima semifinale ad eliminazione diretta della Supercoppa Italiana: Napoli- onefootball.com
Allegri pre Napoli-Milan: “Bartesaghi? Ha avuto problemi al flessore” - Allegri è intervenuto a Sport Mediaset prima del fischio d'inizio di Napoli- msn.com
Allegri convoca Maximilian Ibrahimovic in Supercoppa Italiana: prima chiamata per il figlio di Zlatan #SportMediaset - facebook.com facebook
Conte contro Allegri, largo agli specialisti. Ma è la prima volta in Supercoppa #conte x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.