Allegri prima del Napoli | Bartesaghi aveva un problema Su Milan-Como a Perth dico…

Prima di Napoli-Milan, Allegri svela dettagli sul problema di Bartesaghi e condivide anticipazioni su Milan-Como a Perth. L’allenatore rossonero si è raccontato ai microfoni di 'SportMediaset', offrendo uno sguardo esclusivo sulle sfide imminenti e sui retroscena della squadra in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. La sua parole anticipano un match ricco di aspettative e tensioni, in programma questa sera all’Al-Awwal Park di Riyadh.

Napoli-Milan | UFFICIALI: Modric e Bartesaghi out. Allegri spiega perché | OneFootball - Awwal Park di Riyad va in scena alle ore 20:00 la prima semifinale ad eliminazione diretta della Supercoppa Italiana: Napoli- onefootball.com

Allegri pre Napoli-Milan: “Bartesaghi? Ha avuto problemi al flessore” - Allegri è intervenuto a Sport Mediaset prima del fischio d'inizio di Napoli- msn.com

Allegri convoca Maximilian Ibrahimovic in Supercoppa Italiana: prima chiamata per il figlio di Zlatan #SportMediaset - facebook.com facebook

Conte contro Allegri, largo agli specialisti. Ma è la prima volta in Supercoppa #conte x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.