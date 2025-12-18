Allegri | Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile

Dopo la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Supercoppa, Allegri ha commentato il momento del Milan, sottolineando come la squadra stia concedendo troppi gol in modo troppo semplice. Le sue parole riflettono la volontà di migliorare e di affrontare con determinazione le sfide future, cercando di correggere le criticità emerse nelle ultime partite.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la sconfitta contro il Napol i in semifinale di Supercoppa Le parole di Allegri. «Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo comportarci meglio sui due gol. È stata una partita ben giocata, loro hanno fatto la fase difensiva meglio di noi e hanno vinto meritatamente». Molto nervosismo in campo. «L’arbitro è stato molto bravo, tutti gli arbitri sono stati bravi, noi dobbiamo analizzare la partita, dovevamo difendere meglio sui due gol. Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile, dobbiamo lavorare e migliorare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

