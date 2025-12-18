Allegri | Milan-Como a Perth potrebbe essere un apripista se resterà un unicum sarà inutile

Massimiliano Allegri analizza le potenzialità di Milan-Como a Perth, sottolineando l'importanza di mantenere l'evento come un'occasione unica. Il tecnico rossonero, in vista della sfida contro il Napoli, evidenzia come un successo possa rappresentare un apripista, mentre il rischio di restare un episodio isolato renderebbe tutto inutile. Le sue parole anticipano un match importante per il futuro del club.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della sfida contro il Napoli Le parole di Allegri. Modric non gioca come mai? « Gioca Jashari che ha fatto molto bene a Roma con la Lazio» Un commento sul mercato del Milan per gennaio? «Intanto il mercato del Milan è quello di recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Per Gimnenz bisognerà vedere cosa succede, ci vorrà un po’ di tempo per recuperarlo. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale, sarebbe un bel obiettivo» Su Nkunku «È un giocatore di una tecnica straordinaria, lavora per la squadra e si sta inserendo» Simonelli ha detto che giocherete a Perth contro il Como «Non so ancora niente, spero che sia un’apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio italiano e che non sia un evento isolato, altrimenti sarebbe inutile» Le formazioni di Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

