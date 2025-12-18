Allegri impassibile dopo la sconfitta difende il Milan | Abbiamo gestito abbastanza bene la palla

Dopo la sconfitta, Allegri si presenta impassibile e difende il Milan, sottolineando gli aspetti positivi e le occasioni create. La sua analisi mantiene un tono glaciale, evidenziando la gestione della palla e le opportunità sfuggite senza puntare il dito contro i singoli. Un atteggiamento che riflette la determinazione e la fiducia nella squadra, anche in momenti difficili. Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa stagione.

Allegri boccia la difesa Milan: "Prendiamo gol facili. Così non va. Nkunku? Dopo 3 mesi..." - Il tecnico rossonero è intervenuto al termine della semifinale di Supercoppa che ha visto i campioni in carica arrendersi alle reti di Neres e Hojlund ... tuttosport.com

Supercoppa Napoli-Milan, Allegri dopo la semifinale: «Loro forti, Zufferli ha arbitrato bene» - Neres e Hojlund affondano i rossoneri e negati all'allenatore toscano la finale di lunedì, che gli azzurri giocheranno contro ... msn.com

Roberto, il nipotino allegria. Puoi fare il pagliaccio quanto vuoi, tanto lui rimane impassibile. Un brivido sale. #roberto #nipotino #allegria #love #milano - facebook.com facebook

Milan, Allegri: "Bisogna fare il massimo per arrivare a qualcosa che prima sembrava impossibile" shorturl.at/wmllD x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.