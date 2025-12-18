Allegri impassibile dopo la sconfitta difende il Milan | Abbiamo gestito abbastanza bene la palla
Dopo la sconfitta, Allegri si presenta impassibile e difende il Milan, sottolineando gli aspetti positivi e le occasioni create. La sua analisi mantiene un tono glaciale, evidenziando la gestione della palla e le opportunità sfuggite senza puntare il dito contro i singoli. Un atteggiamento che riflette la determinazione e la fiducia nella squadra, anche in momenti difficili. Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa stagione.
Glaciale nonostante la sconfitta, Allegri non punta il dito contro nessuno dopo il crollo del Milan ma trova gli aspetti positivi della sua squadra: "Abbiamo avuto situazioni favorevoli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
