Al termine della partita, Allegri analizza l’eliminazione e sottolinea l’impegno di entrambe le squadre, evidenziando la miglior difesa del Napoli. Con determinazione, il tecnico bianconero mette in chiaro il focus della Juventus: puntare al quarto posto e continuare a lottare per i propri obiettivi, guardando avanti con ottimismo e determinazione.

© Juventusnews24.com - Allegri dopo l’eliminazione in Supercoppa: «Partita ben giocata da entrambe, loro hanno difeso meglio. Il nostro obiettivo da qui in avanti è chiaro»

Allegri commenta l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana contro il Napoli e fissa l’obiettivo quarto posto per il proseguo della stagione. Si è conclusa con un verdetto amaro per i colori rossoneri la prima semifinale della Supercoppa Italiana. I l Milan è stato sconfitto per 2-0 dal Napoli, che ha staccato il pass per la finalissima in attesa della vincente tra Bologna e Inter. Al termine dell’incontro, l’allenatore Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni per analizzare la prestazione della sua squadra, apparsa in difficoltà contro la corazzata di Antonio Conte. Il tecnico toscano non ha cercato alibi, ammettendo la superiorità difensiva degli avversari e sottolineando la necessità di riprendere subito la marcia in campionato per non perdere il treno Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: David Juve, obiettivo chiaro col Cagliari: confermarsi dopo il gol di Bodo! C’è un tabù da spezzare che dura da marzo. Lo scenario

Leggi anche: Allegri si proietta al derby: «Un bene la sosta? Lo vedremo dopo la partita con l’Inter, siamo dentro al nostro obiettivo principale»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supercoppa Napoli-Milan, Allegri dopo la semifinale: «Loro forti, Zufferli ha arbitrato bene» - Neres e Hojlund affondano i rossoneri e negati all'allenatore toscano la finale di lunedì, che gli azzurri giocheranno contro ... msn.com