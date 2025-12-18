Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, si è mostrato autocritico, sottolineando la facilità con cui la sua squadra subisce gol. Con lo sguardo già rivolto al campionato, Allegri ha commentato anche la questione arbitrale, evidenziando la necessità di migliorare e di concentrarsi sugli obiettivi futuri.

© Internews24.com - Allegri autocritico dopo Napoli Milan: «Prendiamo gol in maniera troppo facile, ora pensiamo al campionato. Sull’arbitraggio…»

Inter News 24 L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Dopo l’eliminazione in Supercoppa, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha riconosciuto sportivamente la superiorità del Napoli. Ai microfoni di Mediaset, il tecnico toscano ha elogiato la direzione di gara e puntato il dito contro le disattenzioni difensive dei rossoneri, sottolineando la necessità di lavorare sui troppi gol subiti per rialzarsi immediatamente in campionato. SULLA SCONFITTA – «Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo comportarci meglio sui due gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Milan, Allegri dopo il Napoli: “Prendiamo gol in maniera troppo facile”

Leggi anche: Allegri: «Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Infortunio Leao, parla il vice di Allegri. Ecco cosa ha avuto ma aspettiamo gli esami.

Supercoppa Napoli-Milan, Allegri dopo la semifinale: «Loro forti, Zufferli ha arbitrato bene» - Neres e Hojlund affondano i rossoneri e negati all'allenatore toscano la finale di lunedì, che gli azzurri giocheranno contro ... msn.com