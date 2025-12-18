Allegri autocritico dopo Napoli Milan | Prendiamo gol in maniera troppo facile ora pensiamo al campionato Sull’arbitraggio…
Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, si è mostrato autocritico, sottolineando la facilità con cui la sua squadra subisce gol. Con lo sguardo già rivolto al campionato, Allegri ha commentato anche la questione arbitrale, evidenziando la necessità di migliorare e di concentrarsi sugli obiettivi futuri.
L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Dopo l'eliminazione in Supercoppa, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha riconosciuto sportivamente la superiorità del Napoli. Ai microfoni di Mediaset, il tecnico toscano ha elogiato la direzione di gara e puntato il dito contro le disattenzioni difensive dei rossoneri, sottolineando la necessità di lavorare sui troppi gol subiti per rialzarsi immediatamente in campionato. SULLA SCONFITTA – «Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo comportarci meglio sui due gol.
