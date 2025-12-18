Alle Maldive con i videogiochi | il team di Adecco vince League of Brands 2025

Il team di Adecco conquista le Maldive vincendo League of Brands 2025, il prestigioso torneo aziendale di eSport organizzato da Accenture Song. Una vittoria che dimostra come passione e competenza possano portare grandi risultati, anche in un contesto innovativo e digitale. Un traguardo che valorizza il talento e la sinergia di un team vincente, pronto a sfidare nuove sfide nel mondo degli eSport.

Il team di Adecco ha vinto l'edizione 2025 di League of Brands, il torneo aziendale di eSport organizzato da Accenture Song a cui hanno partecipato diverse aziende. Anche Ciaopeople ha partecipato con il team di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alle Maldive con i videogiochi: il team di Adecco vince League of Brands 2025 - Il team di Adecco ha vinto l'edizione 2025 di League of Brands, il torneo aziendale di eSport organizzato da Accenture Song a cui hanno partecipato diverse ...

