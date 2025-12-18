All’Ars esplode la maggioranza Galvagno urla all’assessore | Mi guardi negli occhi Seduta sospesa

All’Ars si accende la tensione tra i membri della maggioranza, con uno scontro acceso tra il presidente Gaetano Galvagno e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Le parole si fanno dure, e il clima si fa incandescente, portando alla sospensione della seduta. Un momento di forte impegno politico, dove le emozioni prendono il sopravvento e il confronto si fa più acceso che mai.

La tensione nella maggioranza ha raggiunto livelli altissimi all'Ars. Fotografati in modo preciso dallo scontro fra il presidente del Parlamento Gaetano Galvagno e l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino. «Mi guardi negli occhi e mi dica se ha cambiato idea», ha urlato Galvagno all'assessore. Formalmente lo scontro è avvenuto sulla riscrittura di un articolo, il 4, che finanzia le Zes modificando.

