All' Ars arriva l' ok al piano di investimenti per il settore forestale | approvata la norma che aumenta le ore

L'Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera al piano di investimenti nel settore forestale, approvando l'articolo 13 della finanziaria regionale. La norma definisce le risorse e le strategie per la prevenzione degli incendi e lo sviluppo sostenibile delle aree boschive nel triennio 2026-2028. Una decisione che rappresenta un passo importante per tutelare il patrimonio naturale e rafforzare la sicurezza ambientale dell’isola.
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato ieri sera l'articolo 13 della finanziaria regionale che definisce il piano di investimenti per il settore forestale e la prevenzione degli incendi per il triennio 2026-2028. Lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 873 milioni di euro. La norma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
