allarme hacker sulla nave gnv arrestati due lettoni ombre russe

Una grave minaccia di hackeraggio scuote la nave Gnv ‘Fantastic’, coinvolgendo attori internazionali e portando all’arresto di due marinai lettoni. L’indagine, estesa tra Francia e Italia, svela un complesso scenario di spionaggio con presenze russe. La vicenda evidenzia le vulnerabilità del settore marittimo e la crescente minaccia cyber che mette a rischio sicurezza e operatività delle compagnie di navigazione.

La ‘Fantastic’ della compagnia italiana Grandi navi veloci (Gnv) è finita al centro di un caso di spionaggio internazionale che si snoda anche tra Francia e Italia: l’ intelligence è in campo per scoprire chi sia il mandante di un tentato hackeraggio che ha portato al fermo di due marinai di nazionalità lettone. Nessuno lo dice ufficialmente, ma tutto sembra puntare sul Cremlino.? La Fantastic è una nave traghetto da oltre 188 metri capace di ospitare più di 2mila passeggeri e quasi 800 veicoli. Un bestione del mare fermato sabato nel porto francese di Sete: "La compagnia ha individuato e neutralizzato un tentativo di intrusione, privo di conseguenze sui sistemi aziendali efficacemente protetti, e ha denunciato l’accaduto", recita una nota di Gnv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

