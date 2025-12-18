allarme furti arrivano le telecamere videosorveglianza a montelaguardia

A Montelaguardia, la sicurezza diventa priorità: le telecamere di videosorveglianza arrivano per contrastare l’allarme furti. Un impegno concreto per proteggere i cittadini e rafforzare il senso di sicurezza nel quartiere, trasformando le parole in azioni tangibili.

"Dalle parole ai fatti: a Montelaguardia stiamo dando una risposta concreta a una richiesta di sicurezza che i cittadini portano avanti da tempo". Così Antonio Donato, consigliere comunale e delegato alla sicurezza urbana del Comune di Perugia, annuncia l’avvio delle installazioni dei nuovi impianti di videosorveglianza nel quartiere di Montelaguardia, dopo che nei giorni scorsi c’era stato l’intervento nella zona di San Vetturino. Tema delicato quello delle telecamere, sul quale il Comune ha deciso di lanciare anche un’offensiva mediatica. Questo intervento, finanziato interamente dal Comune di Perugia, "rientra nel più ampio piano di rafforzamento della sicurezza urbana e ha l’obiettivo di contrastare i furti in abitazione e in generale i reati di tipo predatorio, fenomeni che in quest’area hanno inciso in maniera significativa anche a causa della particolare morfologia e della dislocazione del quartiere" precisa Donato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

