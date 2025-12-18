Allarme ‘flunami’ ma non sempre è influenza ecco come riconoscerla

In questi giorni si parla di un possibile ‘flunami’, ma non sempre i sintomi indicano l’influenza. Febbre, naso chiuso, mal di gola, tosse e difficoltà respiratorie sono segnali comuni, ma possono nascondere altre cause. È importante saper distinguere tra le diverse condizioni per agire nel modo giusto e tutelare la propria salute. Ecco cosa sapere per riconoscere la differenza e affrontare con consapevolezza questo periodo.

(Adnkronos) – Febbre, naso chiuso, mal di gola, tosse e difficoltà respiratorie. Influenza? Non sempre. Se vero che "come ogni anno il periodo compreso tra dicembre e febbraio rappresenta la fase di massima circolazione virale", con numeri record che nella stagione in corso stanno alimentando uno 'tsunami' di infezioni ribattezzato non a caso flunami, va .

