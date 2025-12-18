Allarme Appennino | 67 Comuni toscani rischiano di perdere lo status di ‘zona montana’
L'Appennino toscano si trova di fronte a una minaccia che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro. Con 67 Comuni a rischio di perdere lo status di ‘zona montana’, la Toscana reagisce duramente, denunciando la nuova mappa del Governo come inaccettabile. Una questione che mette in discussione diritti, risorse e identità di un territorio da sempre legato alle sue montagne. Il conflitto è aperto, e il territorio è in allarme.
La Toscana alza un muro. La nuova mappa dei Comuni montani disegnata dal Governo non piace. Anzi, viene definita senza mezzi termini “ inaccettabile “. In Conferenza delle Regioni è andato in scena un fronte comune: i territori dell’Appennino si oppongono compatti ai criteri proposti dal ministro Calderoli. A preoccupare sono i numeri. Se il provvedimento passasse così com’è, l’impatto sarebbe drastico. A spiegarlo è il sottosegretario toscano Bernard Dika, intervenuto a nome del presidente. La Toscana vedrebbe declassati ben 67 Comuni. Perderebbero lo status di territorio montano e, con esso, risorse e tutele. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
