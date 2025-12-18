Allarme a Viterbo | Arezzo ci sta rubando il titolo di città del conclave

In un clima di crescente attenzione culturale, Viterbo si appresta a ottenere il riconoscimento di Capitale europea della cultura 2033, ma una voce si leva nel consiglio comunale: Arezzo sembra minacciare il prestigioso titolo di

Mentre in consiglio comunale si discuteva della candidatura di Viterbo a Capitale europea della cultura 2033, la capogruppo FdI Laura Allegrini ha lanciato un tema molto sentito nell'ambito culturale della città: “Arezzo ci sta rubando il claim di città del conclave”. Il timore è che mentre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

