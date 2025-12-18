Alla scoperta della mela Bernina il frutto creato per Milano-Cortina 2026

Scopri la mela Bernina, un frutto nato dalla collaborazione tra ricerca e natura, simbolo di innovazione e territorio. Frutto di cinque anni di studio e passione, rappresenta l’eccellenza della Sondrio e dell’Università di Bologna, un connubio tra tradizione e futuro. Un gioiello che unisce qualità, sostenibilità e innovazione, pronto a conquistare i palati di Milano-Cortina 2026.

Sondrio, 18 dicembre 2025 –  In sè racchiude il meglio della natura e della ricerca. Nasce e cresce sugli alberi, ma è frutto – a tutti gli effetti – di una sperimentazione dell’Università di Bologna, un lavoro lungo cinque anni del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater insieme alla Fondazione Fojanini di Sondrio, Ersaf Lombardia e i produttori del territorio. Si tratta della new entry tra le varietà di mele, la Bernina, detta anche “la mela delle Olimpiadi ” che proprio in questi giorni comincia ad essere in vendita. Caratteristiche e origini della mela Bernina. La stagione invernale di Bormio: esperienze uniche all’ombra dei cinque cerchi Il frutto, spiegano dall’ateneo emiliano, risulta “croccante, succoso, con buccia rosa-rosso brillante e sapore dolce-acidulo”: la varietà, in un’ottica di miglioramento genetico del melo, è stata ottenuta incrociando Primiera e Cripps Pink. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

