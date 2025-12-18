Alla Sanità lo scontro tra i clan Sequino-Savarese e Vastarella | l'elenco di stese e agguati

Nella Sanità, le tensioni tra i clan Sequino-Savarese e Vastarella si acuiscono, portando a una serie di stese e agguati. Le forze dell’ordine hanno ricostruito gli episodi che evidenziano il forte contrasto tra le due famiglie criminali, riaccendendo i timori di una lotta senza esclusione di colpi. Dopo la scarcerazione di alcuni membri del clan Vastarella, l’atmosfera si è fatta ancora più tesa, alimentando un clima di instabilità e paura

Scontro sui “comandati” della sanità, Cracolici: “Serve una commissione d’inchiesta”. Alle imprese 210 milioni, ma il governo Meloni ne taglia altrettanti: protesta di Sicindustria - facebook.com facebook

CCNL Sanità pubblica: avviato il confronto per il rinnovo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.