Oggi alle 18.30, alla Pallavicini 22 Art Gallery di Ravenna, si terrà il sesto incontro del ciclo dedicato al mosaico, esplorando aspetti storici, artistici e tecnici di questa antica forma d’arte. Un’occasione per approfondire le vicende di un patrimonio unico e scoprire i protagonisti che hanno contribuito alla sua evoluzione. Vi aspettiamo per condividere questa esperienza culturale nel suggestivo contesto di viale Giorgio Pallavicini.

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Pallavicini ricordo di Sergio Cicognani

Oggi alle 18.30 allo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna è programmato il sesto incontro del ciclo di conversazioni sui temi del mosaico, delle sue vicende storiche, artistiche, tecniche e dei suoi protagonisti “Ci vediamo alla Pallavicini 22. Incontri intorno a mosaici e mosaicisti”, a cura di Paolo Racagni. Ospite della serata sarà Donatella Cicognani che, in dialogo con Cetty Muscolino, ricorderà il padre Sergio Cicognani mosaicista-pittore (1927-2019). Sergio Cicognani è nato a Ravenna l’8 giugno 1927. A 17 anni, dopo aver lavorato come aiuto decoratore dell’artista tedesco Pilarz e un paio d’anni come commesso in un negozio di vernici, acquisisce una serie di esperienze decorative che gli saranno utili quando si iscriverà ai corsi liberi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna dal 1946 al 1948. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: L'arte musiva di Sergio Cicognani alla Pallavicini 22 Art Gallery

Leggi anche: Julio Sergio: «Nel 2010 meritavamo noi lo scudetto, ricordo il boato dell’Olimpico. Domani mi aspetto questo»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alla Pallavicini ricordo di Sergio Cicognani; L' arte musiva di Sergio Cicognani alla Pallavicini 22 Art Gallery.

Alla Pallavicini ricordo di Sergio Cicognani - Cicognani collabora con diversi artisti di fama internazionale per la realizzazione di loro cartoni, fra i quali: Mathieu, Severini, Guttuso, Kokoschka, Saetti, Treccani, Mattioli, Gutman, Zancanaro. ilrestodelcarlino.it