Alla Lunetta Gamberini Lunetta Sport & Games | movimento benessere e gioco per tutti
Ludovarth APS ASD, in collaborazione con una rete di associazioni locali, organizza sabato 20 dicembre una giornata di attività gratuite dedicate al movimento, al benessere e al gioco per persone di tutte le età. L’iniziativa, nell’ambito del progetto Lunetta Sport & Games, si svolgerà presso la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Alla Lunetta Gamberini "Lunetta Sport & Games": movimento, benessere e gioco per tutti - Alle ore 10:00 si terranno le Danze africane dell’Ovest con percussioni dal vivo; in contemporanea, nel parco ... bolognatoday.it
Allarme Lunetta Gamberini: “Di notte entrano i ragazzini e diventa terra di nessuno” - Nella notte tra venerdì e sabato l’ultimo episodio, il più grave: un ragazzo trentenne è stato aggredito, picchiato e rapinato da un gruppo di minorenni in Largo Lercaro- ilrestodelcarlino.it
Arriva Famiglie Solidali – Magia d’inverno Due pomeriggi di giochi, laboratori e merenda insieme! 18/12 – Casa di Quartiere Lunetta Gamberini 22/12 – Centro “Il Pallone” Dalle 17 alle 19 Evento gratuito con iscrizione obbligatoria QRcode Ve - facebook.com facebook
