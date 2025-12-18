In un mondo sempre più frenetico, il benessere mentale e fisico diventa una priorità. Alice Fronterrè, fondatrice di La Grattineria, ci racconta come un semplice gesto d’amore possa trasformarsi in un potente alleato contro stress e insoddisfazione, promuovendo relax e lentezza come valori fondamentali per una vita più equilibrata.

© Tpi.it - Alice Fronterrè (fondatrice La Grattineria) a TPI: “Così un gesto d’amore diventa un valido alleato per la salute mentale”

La vita frenetica con cui abbiamo imparato a fare i conti ci espone a stress e insoddisfazioni. Nell'epoca della velocità a tutti i costi, si sta facendo strada una startup che mette al centro il benessere fisico e mentale, il relax e la lentezza. Stiamo parlando de La Grattineria, la prima therapy italiana di grattini Asmr. Ne abbiamo parlato con Alice Fronterrè, ideatrice del protocollo Grattineria e antropologa medica. Quali sono le peculiarità vincenti del vostro progetto? "Il vero punto di forza della nostra startup è quello di aver introdotto per la prima volta la tematica della salute mentale in un ambiente come quello del centro benessere.

