Alfonso Signorini potrebbe lasciare il ruolo di conduttore del Grande Fratello Vip, alimentando i rumors di un cambiamento imminente a Mediaset. Fonti vicine a Cologno Monzese svelano che la decisione definitiva sulla conduzione verrà presa entro lunedì, lasciando intravedere una svolta significativa per il reality. L’attesa si fa più intensa, mentre il futuro del programma si fa incerto.

Fonti vicine a Cologno Monzese fanno sapere a Fanpage.it che il nodo della conduzione del Grande Fratello Vip a marzo si scioglie lunedì prossimo. Ma c'è anche l'ipotesi maxi causa Mediaset-Mondadori-Signorini contro Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Alfonso Signorini: "Grande Fratello Vip? Non so se ci sarà, deciderà Mediaset”

Leggi anche: Scandalo Signorini, bomba a Mediaset: salta il Grande Fratello Vip? Caos in azienda, che succede ora?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alfonso Signorini: Gli anni al Grande Fratello sono stati estenuanti. Il commento su Pier Silvio Berlusconi; Alfonso Signorini e lo “scandalo” Gf: “Affido tutto ai miei legali”; Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio; Grande Fratello Vip, fumata bianca per Alfonso Signorini: ecco la data della prima puntata.

Alfonso Signorini lascia il Grande Fratello Vip? Cosa succede a Mediaset dopo le accuse di Corona - it che il nodo della conduzione del Grande Fratello Vip a marzo si scioglie lunedì prossimo ... fanpage.it