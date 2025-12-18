Alfonso Signorini lascia il Grande Fratello Vip? Cosa succede a Mediaset dopo le accuse di Corona
Alfonso Signorini potrebbe lasciare il ruolo di conduttore del Grande Fratello Vip, alimentando i rumors di un cambiamento imminente a Mediaset. Fonti vicine a Cologno Monzese svelano che la decisione definitiva sulla conduzione verrà presa entro lunedì, lasciando intravedere una svolta significativa per il reality. L’attesa si fa più intensa, mentre il futuro del programma si fa incerto.
Fonti vicine a Cologno Monzese fanno sapere a Fanpage.it che il nodo della conduzione del Grande Fratello Vip a marzo si scioglie lunedì prossimo. Ma c'è anche l'ipotesi maxi causa Mediaset-Mondadori-Signorini contro Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alfonso Signorini: "Grande Fratello Vip? Non so se ci sarà, deciderà Mediaset”
Leggi anche: Scandalo Signorini, bomba a Mediaset: salta il Grande Fratello Vip? Caos in azienda, che succede ora?
Alfonso Signorini: Gli anni al Grande Fratello sono stati estenuanti. Il commento su Pier Silvio Berlusconi; Alfonso Signorini e lo “scandalo” Gf: “Affido tutto ai miei legali”; Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio; Grande Fratello Vip, fumata bianca per Alfonso Signorini: ecco la data della prima puntata.
Alfonso Signorini lascia il Grande Fratello Vip? Cosa succede a Mediaset dopo le accuse di Corona - it che il nodo della conduzione del Grande Fratello Vip a marzo si scioglie lunedì prossimo ... fanpage.it
Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini rischia la conduzione? Ipotesi Ilary Blasi o conduzione doppia con Michelle Hunziker - Negli ultimi giorni il “Caso Signorini” è tornato al centro dell’attenzione dei media dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo. comingsoon.it
Alfonso Signorini avvisa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, per Stefano Bettarini è "karma": i post degli ex Gf - Falsissimo, le accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini: la risposta e gli interventi degli ex del Grande Fratello Vip ... virgilio.it
CORONA ESPLODE CONTRO SIGNORINI: “COSÌ SI ENTRA AL GRANDE FRATELLO” – IL CASO MEDUGNO
Nell’ultima puntata del format online Falsissimo, intitolata “Il prezzo del successo”, Fabrizio Corona ha lanciato accuse pesanti nei confronti di Alfonso Signorini - facebook.com facebook
Alfonso Signorini lo preferivo quando di scagliava contro l'aborto x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.