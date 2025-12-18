Alexander Bublik lancia la prima polemica per il 2026 | le condizioni delle palle da gioco degli Australian Open

Alexander Bublik apre le polemiche per il 2026, puntando l’attenzione sulle condizioni delle palle da gioco degli Australian Open. Mentre i tennisti si preparano durante l’off-season, si sollevano dubbi e discussioni sul materiale che accompagnerà i protagonisti del primo Slam dell’anno. La questione si fa sempre più urgente, annunciando un possibile capitolo caldo nel mondo del tennis internazionale.

I giocatori sono alle prese con la off-season, preparandosi in vista del 2026. Il primo appuntamento saranno gli Australian Open, i n programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Legata al primo Slam dell’anno c’è una polemica c he il tennista kazako Alexander Bublik ha alimentato su un tema che non è così nuovo nel circuito. Il riferimento è al deterioramento delle palle da gioco. Bublik, attraverso i propri canali social, ha denunciato infatti il rapidissimo consumo delle sfere utilizzate nel torneo di Melbourne. Le palle del torneo australiano sono già a disposizione dei tennisti per consentire loro di comprendere per l’appunto l’evoluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

